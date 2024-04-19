В «Манчестер Сити» отреагировали на информацию об интересе к Пиняеву

Пресс-служба «Манчестер Сити» ответила на вопрос о возможном подписании российского нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

Ранее сообщалось, что в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити» и «Челси».

«Манчестер Сити» не собирается подписывать Сергея Пиняева», — сообщили «РИА Новости Спорт» в пресс-службе «горожан».

В сезоне-2023/24 Пиняев появился на поле в 31 игре во всех турнирах, три раза поразил ворота соперников и записал на свой счет пять ассистов.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость 19-летнего футболиста в семь с половиной миллионов евро.