Селюк: «Информация про Пиняева и АПЛ – это полный бред»

Известный агент Дмитрий Селюк высказался об интересе «Манчестер Сити» и «Челси» к нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву.

«Информация про Пиняева и АПЛ – это полный бред. Возможно, это сделано для повышения цены или для других целей», — заявил Селюк Metaratings.

Агент считает, что Пиняев не подходит этим командам и не сможет заиграть в Англии, ему больше подходит испанская Ла Лига.

В текущей кампании 19-летний футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, три раза поразил ворота соперников и записал на свой счет пять ассистов.

После 24 туров «Локомотив» занимает пятое место в РПЛ, набрав 37 очков и имея игру в запасе.