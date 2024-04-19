Николай Заболотный: «Приход Морено всё поменял в «Сочи»

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный ответил на вопрос об изменениях в команде с приходом Роберта Морено на должность наставника.

«Приход нового тренера все поменял. Не только атмосфера, но и игра чуть‑чуть другая стала. Вообще все стало по‑другому», — приводит слова Заболотного «Матч ТВ».

Вратарь отметил, что «Сочи» стал много контролировать мяч и играть низом.

В текущем сезоне Заболотный провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 28 голов и пять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

По итогам 23 сыгранных туров «Сочи» находится на последней строчке в Российской премьер-лиге, имея в своей копилке 18 зачетных баллов.