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Николай Заболотный: «Приход Морено всё поменял в «Сочи»

19 Апреля 2024 • 16:49 Комментировать
Сочи
...
Урал
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21.04 18:15

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный ответил на вопрос об изменениях в команде с приходом Роберта Морено на должность наставника.

«Приход нового тренера все поменял. Не только атмосфера, но и игра чуть‑чуть другая стала. Вообще все стало по‑другому», — приводит слова Заболотного «Матч ТВ».

Вратарь отметил, что «Сочи» стал много контролировать мяч и играть низом.

В текущем сезоне Заболотный провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 28 голов и пять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

По итогам 23 сыгранных туров «Сочи» находится на последней строчке в Российской премьер-лиге, имея в своей копилке 18 зачетных баллов.

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Николай Заболотный Сочи Роберт Морено ещё теги

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