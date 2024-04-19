Салихова: «Матч со «Спартаком» — последний шанс для Карпина с Глебовым запрыгнуть к «красно-белым»

Зарема Салихова, спутница бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала комментарий перед матчем 25-го тура первенства страны с «Ростовом».

«Матч против «Спартака» — это последний шанс для Карпина с Глебовым запрыгнуть в клуб. Если в воскресенье не получится, то, скорее всего, стены в Тарасовке будут перекрашивать под другого тренера», — приводит слова Салиховой издание «СЭ».

Напомним, ранее московский клуб расстался с испанским специалистом Гильермо Абаскалем. На данный момент руководит футболистами Владимир Слишкович, который, по информации различных СМИ, конфликтовал с прежним наставником.

Встреча запланирована на 21 апреля.

Спартак» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. Коллектив заработал 35 баллов.