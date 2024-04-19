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Рианчо сомневается, что Карпин будет доказывать свою ценность «Спартаку»

19 Апреля 2024 • 16:28 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
1 2.35 X 3.55 2 2.90
21.04 20:30

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что в предстоящем матче наставник «Ростова» Валерий Карпин не станет доказывать свою состоятельность руководству «красно-белых».

«Валерий — профессионал, и поэтому, как и все тренеры, он хочет побеждать. Я не думаю, что он намерен доказывать «Спартаку» свою ценность как тренера», — приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. На данный момент исполняющим обязанности наставника «красно-белых» является Владимир Слишкович.

Сообщалось, что Слишкович может остаться в «Спартаке» до конца сезона, пока клуб будет выбирать нового тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
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