Рианчо сомневается, что Карпин будет доказывать свою ценность «Спартаку»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что в предстоящем матче наставник «Ростова» Валерий Карпин не станет доказывать свою состоятельность руководству «красно-белых».

«Валерий — профессионал, и поэтому, как и все тренеры, он хочет побеждать. Я не думаю, что он намерен доказывать «Спартаку» свою ценность как тренера», — приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. На данный момент исполняющим обязанности наставника «красно-белых» является Владимир Слишкович.

Сообщалось, что Слишкович может остаться в «Спартаке» до конца сезона, пока клуб будет выбирать нового тренера.