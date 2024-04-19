Жуков считает, что в «Спартаке» должен работать тренер с «красно-белым» прошлым

Почетный президент Олимпийского комитета России и поклонник «Спартака» Александр Жуков высказался о будущем московского клуба.

Ранее «красно-белых» покинул испанский специалист Гильермо Абаскаль.

«Трудно говорить, кто может быть назначен. Но хочется, чтобы это был человек со спартаковским прошлым. Но кто бы ни пришёл в клуб, ему будет трудно. Надо с самого начала строить игру команды, потому что её нет вообще, на неё тяжело смотреть», — приводит слова политика издание «СЭ».

Добавим, что «Спартак» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. Коллектив заработал 35 баллов.

В следующем туре команда Владимира Слишковича отправится в гости к «Ростову». Встреча запланирована на 21 апреля.