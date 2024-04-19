Камоцци: Чалов способен быть основным форвардом в клубах Лиги 1, Серии А или Ла Лиги

Итальянский менеджер Франко Камоцци считает, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов начнёт прогрессировать, если уедет в Европу.

«Чалов прибавит, когда уйдет из РПЛ в европейскую лигу. Это обязательно случится, потому что он будет тренироваться и играть против футболистов другого уровня», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Специалист считает, что Чалов сможет успешно выступать в чемпионате Франции, Италии или Испании.

В этом сезоне 26-летний нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и записал на свой счет четыре голевых паса.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до 2025 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.