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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: Чалов способен быть основным форвардом в клубах Лиги 1, Серии А или Ла Лиги

19 Апреля 2024 • 16:18 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1 1.47 X 4.40 2 6.70
20.04 19:30

Итальянский менеджер Франко Камоцци считает, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов начнёт прогрессировать, если уедет в Европу.

«Чалов прибавит, когда уйдет из РПЛ в европейскую лигу. Это обязательно случится, потому что он будет тренироваться и играть против футболистов другого уровня», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Специалист считает, что Чалов сможет успешно выступать в чемпионате Франции, Италии или Испании.

В этом сезоне 26-летний нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и записал на свой счет четыре голевых паса.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до 2025 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.

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