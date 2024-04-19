Нигматуллин ответил, сможет ли «Локомотив» одолеть «Рубин»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о предстоящей встрече между «Рубином» и «железнодорожниками».

«Сможет ли «Локомотив» победить завтра? Я думаю, что «железнодорожники» не проиграют, это им точно по силам», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

По итогам 23 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. «Рубин» идет на девятой строчке, имея в своей копилке 32 балла.

Встреча 25-го тура РПЛ «Рубин» - «Локомотив» пройдет 20 апреля. Старт поединка запланирован на 14:00 по столичному времени.