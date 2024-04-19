Гладилин: «Если Глушенков заиграет в Европе, это пойдёт на пользу сборной России»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном отъезде нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в европейский клуб.

«Если на него есть спрос, это хорошо. Главное, чтобы его захотел подписать европейский клуб. Если Глушенков заиграет в Европе, это пойдет на пользу сборной России», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

В текущей кампании 24-летний нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил восемь голов и стал автором девяти ассистов.

Действующее трудовое соглашение Глушенкова с «Локомотивом» рассчитано до конца 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.