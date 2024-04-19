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Журналист из Англии: «Не уверен, что правительство разрешит переход Пиняева в клуб АПЛ»

19 Апреля 2024 • 15:41 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев интересен нескольким топ-клубам Премьер-лиги Англии. Комментарий на этот счёт дал Джейми Джексон – журналист издания The Guardian.

Джексон выразил неуверенность в том, что российский футболист может оказаться в АПЛ в нынешних реалиях.

«Я не слышал о Пиняеве и не думаю, что местная пресса что-то знает о нём. В Англии к игрокам из России относятся по-разному, но я не уверен, что правительство разрешит такой переход», - цитирует Джексона Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Пиняев провёл 31 матч, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего футболиста «Локомотива» в 8 миллионов евро.

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