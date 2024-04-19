Гладилин рассказал, кто мог бы заменить Промеса в «Спартаке»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, кто бы мог заменить нападающего Квинси Промеса в столичном клубе.

«Глушенков мог бы сейчас помочь «Спартаку». Он уже созрел, как футболист», — приводит слова Гладилина портал «РБ Спорт».

Напомним, ранее 24-летний Глушенков принадлежал «Спартаку» с 2019 по 2022 год. За это время он принял участие в 11 встречах и не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

Напомним, 32-летний Промес продолжает находиться под стражей в ОАЭ. Футболисту грозит экстрадиция в Нидерланды, где он приговорен к 7,5 годам колонии.