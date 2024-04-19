Мор: «Думаю, «Ростов» победит «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем матче между «красно-белыми» и «Ростовом».

«Думаю, «Ростов» победит. Особенно с учетом того, что в «Спартак» не пришел новый тренер, всплеска не произошло», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Владимир Слишкович изменил в «Спартаке» только схему, но других изменений не произошло.

Встреча 25-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» - «Спартак» пройдет в воскресенье, 21 апреля. Начало поединка запланировано на 20:30 по столичному времени.

Напомним, в первом круге столичный клуб обыграл дончан на своем поле со счетом 2:1.