В прессе появлялась информация о том, что в летнее трансферное окно «Спартак» планирует подписать нового футболиста на позицию вратаря. Впрочем, как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб может пересмотреть вопрос о необходимости покупать голкипера. Причина заключается в качественных выступлениях Александра Максименко в последних матчах.

Не лишним будет отметить, что Максименко стал рекордсменом «Спартака» по «сухарям» в XXI веке.

На текущий момент «Спартак» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Владимира Слишковича проведёт в воскресенье, 21 апреля, - против «Ростова».