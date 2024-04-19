Максименко стал рекордсменом «Спартака» по «сухим» матчам в XXI веке

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко провёл больше всех «сухих» матчей в форме «красно-белых» в XXI веке. Об этом сообщает официальный телеграм-канал столичного клуба.

Минувшая полуфинальная игра Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0) стала для Максименко 46-й, в которой он не пропустил ни одного мяча. По данному показателю он обошел экс-вратаря команды Артёма Реброва.

В воскресенье, 21 апреля, «Спартак» встретится на выезде с «Ростовом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по московскому времени.