Александр Мостовой: Я и Аршавин – два лучших игрока в России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой считает самого себя и Андрея Аршавина двумя лучшими российскими игроками.

«В России же все знают, что два лучших футболиста у нас – это Мостовой и Аршавин», - цитирует Мостового Sport24.

В то же время Мостовой не стал говорить, чья трансферная стоимость – его или Аршавина – была бы выше. Александр отметил, что они выступали в разное время, поэтому ценники были бы разными.

Ранее Аршавин предположил, что стоил бы меньше, чем Мостовой.

Александр Мостовой в своё время поиграл в европейских лигах за «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».