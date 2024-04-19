Португальский агент: Скорее всего, интерес к Пиняеву со стороны «Манчестер Сити» есть

Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию об интересе к нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву со стороны «Манчестер Сити» и «Челси».

По мнению агента, интерес к Пиняеву действительно есть, но вряд клубы сделают предложение.

«То, что клубы за ним следят, не значит, что они его хотят купить. Любой талантливый игрок может выступать в любой стране», — приводит слова Барбозы Metaratings.

В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет пять ассистов.

Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в восемь миллионов евро.