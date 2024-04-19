Семшов рассказал, в каком случае Дзюба летом может закончить карьеру

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов высказался о будущем нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

По мнению эксперта, если Дзюба не получит предложений из-за рубежа после ухода из «Локомотива», то закончит карьеру.

«Зачем ему идти вниз? Он поиграл на высоком уровне, а в команде из второй части таблицы от футбола будет сложно получать удовольствие», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет четыре ассиста.

Действующий трудовой договор Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,8 млн евро.