Агент: «Зенит» хотел приобрести Тюкавина»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, признался, что «Зенит» следил за его клиентом.

«Были моменты, когда «Зенит» хотел его приобрести. А «Спартак»… Просто за счет Кости делать какой-то хайп не хотелось бы», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешней кампании 21-летний футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет восемь ассистов.

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

21 апреля «Динамо» встретится на выезде с «Пари НН». Начало игры 25-го тура РПЛ запланировано на 14:00 по мск.