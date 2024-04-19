Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин считает, что сейчас стоил бы меньше Александра Мостового

19 Апреля 2024 • 14:22 Комментировать

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о том, сколько бы он стоил на данный момент.

«Александр Мостовой сказал, что стоил бы сегодня больше 100 млн евро? Я бы сейчас стоил меньше Мостового. Сколько? Не знаю… Точно дешевле 100 млн евро», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

За свою длительную карьеру Аршавин выступал за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».  

На счету Аршавина 75 матчей в составе сборной России, 17 забитых мячей и 20 результативных передач.

Добавим, что в свое время россиянином интересовалась «Барселона», однако «Зенит» отказался продавать игрока.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Александр Мостовой
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо В «Барселоне» изменили решение по Хави Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов Мбаппе написал три слова после разгрома «Барселоны» 4:1 Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Кожевников: «Магнитке» просто больше повезло в первой игре с «Локомотивом» Канарейкин предположил, почему «Локомотив» проиграл «Металлургу» в первом матче финала Кубка Гагарина Вайсфельд назвал причину поражения «Локомотива» в первом матче финала Кубка Гагарина Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ в сезоне 2023/2024 «Металлург» дома переиграл «Локомотив» в первом финальном матче плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.04.24 в 19:00
Краснодар Краснодар
Факел Факел
1.58 3.80 5.80
Видео
20.04.24 в 14:00
Рубин Рубин
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.45 3.25 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Апреля
15:13 · Россия. Премьер-лига
Максименко стал рекордсменом «Спартака» по «сухим» матчам в XXI веке
15:12 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: Я и Аршавин – два лучших игрока в России
14:58 · Россия. Премьер-лига
Португальский агент: Скорее всего, интерес к Пиняеву со стороны «Манчестер Сити» есть
14:40 · Россия. Премьер-лига
Семшов рассказал, в каком случае Дзюба летом может закончить карьеру
14:30 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Зенит» хотел приобрести Тюкавина»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Аршавин считает, что сейчас стоил бы меньше Александра Мостового
14:21 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Я передал «Спартаку» чемпионский дух»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов: Лещука надо поддержать
13:58 · Россия. Премьер-лига
Семшов объяснил, почему не возглавит «Спартак»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Чернов — о конкуренции с Джикией: Я тоже хочу играть
13:42 · Кубок России
Шалимов считает, что ЦСКА заслуживает победы в Кубке России
13:34 · Россия. Премьер-лига
Булыкин высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство
13:33 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько болельщиков ожидается на матче «Ростов» - «Спартак»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Ахметов готовится к матчу с «Оренбургом» по индивидуальной программе
13:16 · Россия. Премьер-лига
Генич предложил ставку на матч «Краснодара» и «Факела»
Все новости
Рекомендуем