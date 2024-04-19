Аршавин считает, что сейчас стоил бы меньше Александра Мостового

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о том, сколько бы он стоил на данный момент.

«Александр Мостовой сказал, что стоил бы сегодня больше 100 млн евро? Я бы сейчас стоил меньше Мостового. Сколько? Не знаю… Точно дешевле 100 млн евро», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

За свою длительную карьеру Аршавин выступал за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

На счету Аршавина 75 матчей в составе сборной России, 17 забитых мячей и 20 результативных передач.

Добавим, что в свое время россиянином интересовалась «Барселона», однако «Зенит» отказался продавать игрока.