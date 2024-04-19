Широков: «Я передал «Спартаку» чемпионский дух»

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Широков высказался о своём отношении к столичному клубу, за который он провел 20 игр.

Экс-игрок сборной России отметил, что у него нет антипатии к «красно-белым», просто ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» ему ближе.

«Я им передал этот чемпионский дух. После моего ухода они стали чемпионами. Но они об этом забывают — думают, что сами там всё сделали. Вот меня нет — всё сразу выветрилось», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, что Широков завершил карьеру в 2016 году. Ему было 34 года. Последним его 3стал московский ЦСКА, воспитанником которого он был.