Защитник «Спартака» Чернов: Лещука надо поддержать

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поддержал голкипера «Динамо» Игорь Лещук, который допустил две грубые ошибки в матче 23-го тура РПЛ против «красно-белых».

Игрок считает неправильным, что болельщики начали травить вратаря, и, по его мнению, не нужно обращать на это внимание, к тому же у Лещука были и хорошие игры, и все болельщики превозносили его.

«Сейчас его надо поддержать. Лещук сам все понимает, взрослый мальчик. Думаю, он уже забыл тот матч со «Спартаком», - приводит слова Чернова Sport24.

Напомним, что после дерби Лещук в матчах против «Урала» (1:2) и «Оренбурга» (4:2) остался на скамейке запасных.