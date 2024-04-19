Семшов объяснил, почему не возглавит «Спартак»

Российский тренер Игорь Семшов ответил на вопрос о возможном приглашении в московский «Спартак».

«Меня не позовут в «Спартак». Во-первых, я никогда не играл в «Спартаке». Во-вторых, я не того уровня тренер», — приводит слова Семшова портал «РБ Спорт».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Исполняющим обязанности наставника был назначен Владимир Слишкович.

По итогам 23 сыгранных матчей «Спартак» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 35 набранных очков.

21 апреля «Спартак» встретится на выезде с «Ростовом» в рамках 25-го тура РПЛ. Начало — в 20:30 по мск.