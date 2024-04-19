Чернов — о конкуренции с Джикией: Я тоже хочу играть

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о конкуренции с Георгием Джикией за место в стартовом составе.

Игрок отметил, что выкладывается на тренировках на 100%, ведь хочет играть больше.

«Он остается лидером в раздевалке и капитаном на поле. Он играл последний раз осенью, но с «Зенитом» вышел достаточно неплохо», - приводит слова Чернова «Матч ТВ».

Напомним, что в текущем сезоне Чернов принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде. Его соглашение со столичным клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года.