Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство

19 Апреля 2024 • 13:34 Комментировать
Краснодар
...
Факел
1 1.65 X 3.90 2 5.80
Через 5 ч. 4 мин.

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о шансах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что «быки» ещё находятся в гонке, однако шансов на титул практически нет, так как «Зенит» уже не отдаст первое место.

«Не забывайте, что и московские клубы тоже рядом. Ближайшие игры покажут, кто и на что способен. Скучно не будет», - приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» четыре очка. Сегодня, 19 апреля, команда Мурада Мусаева в матче 25-го тура РПЛ сыграет против «Факела». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Булыкин

Новости по матчу

Сегодня, 19 Апреля
13:34
Булыкин высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство
12:40
Таранов: Мне внушает надежду приход Мусаева в «Краснодар»
11:39
Широков назвал главную проблему «Краснодара», мешающую ему стать чемпионом
02:02
Краснодар - Факел: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Апреля
20:32
«Факел» опубликовал забавный ролик перед игрой с «Краснодаром»
16:09
Вячеслав Литвинов: «Думаю, «Краснодар» сможет выдержать темп «Зенита»
17 Апреля
23:00
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар — Факел чемпионата России — 19 апреля 2024
18:03
Бушманов не верит в «Краснодар»
15:29
Бубнов: «В «Краснодаре» хотели играть в атакующий футбол после ухода Ивича? Вот и получили»
14:00
Ставка и прогноз на точный счёт матча Краснодар — Факел РПЛ — 19 апреля 2024
13:54
Силкин: «Краснодар» свой шанс на чемпионство уже упустил»
00:58
Ставка и прогноз на матч Краснодар – Факел чемпионата России – 19 апреля 2024
16 Апреля
17:14
Сафонов ответил, есть ли разница между Ивичем и Мусаевым
17:00
Сафонов назвал главную проблему «Краснодара»
16:39
Мирзов может вернуться в РПЛ
11:25
Орлов: «Пари НН» и «Факел» должны быть обеспокоены тем, чтобы остаться в Премьер-лиге»
09:33
Орлов считает, что у Мусаева в «Краснодаре» нет авторитета 1
09:18
Орлов: «Матч «Зениту» проиграл Галицкий»
15 Апреля
16:41
Нигматуллин: «Мы видим сейчас не тот «Краснодар», который был в первом круге»
16:32
Мостовой: «Увольнение Ивича — это безумие»
15:55
Магаль: «Уверен, что «Факел» останется в РПЛ»
14:59
Камоцци считает увольнение Ивича ошибкой руководства «Краснодара» 1
10:51
Олусегун: «В матче с «Зенитом» судья мог и лучше работать»
09:18
Калинин: «У «Факела» никаких проблем нет»
14 Апреля
20:05
Калинин: «Факел» точно не вылетит в этом году»
10:10
Кастаньо — о поражении от «Зенита»: «Во второй половине встречи мы потеряли концентрацию»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо В «Барселоне» изменили решение по Хави Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов Мбаппе написал три слова после разгрома «Барселоны» 4:1 «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Вайсфельд назвал причину поражения «Локомотива» в первом матче финала Кубка Гагарина Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ в сезоне 2023/2024 «Металлург» дома переиграл «Локомотив» в первом финальном матче плей-офф КХЛ Канарейкин: «Магнитка» прямо огня в полыня идет» Бывший нападающий «Металлурга» рассказал, чего ждет от финала Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.04.24 в 19:00
Краснодар Краснодар
Факел Факел
1.58 3.80 5.80
Видео
20.04.24 в 14:00
Рубин Рубин
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.45 3.25 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Апреля
13:52 · Россия. Премьер-лига
Чернов — о конкуренции с Джикией: Я тоже хочу играть
13:42 · Кубок России
Шалимов считает, что ЦСКА заслуживает победы в Кубке России
13:34 · Россия. Премьер-лига
Булыкин высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство
13:33 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько болельщиков ожидается на матче «Ростов» - «Спартак»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Ахметов готовится к матчу с «Оренбургом» по индивидуальной программе
13:16 · Россия. Премьер-лига
Генич предложил ставку на матч «Краснодара» и «Факела»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Масалитин оценил игру нападающего ЦСКА Чалова эксклюзив
13:11 · Кубок России
Защитник «Спартака» Чернов: «Зенит» убивал время»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Широков назвал три клуба РПЛ, которым симпатизирует
13:06 · Россия. Премьер-лига
Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» - «Факел»
12:52 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо не поможет «Сочи», если клуб вылетит из РПЛ
12:51 · Кубок России
Защитник «Спартака» Чернов рассказал, с кем хотел бы встретиться в финале Кубка России
12:49 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Спартаку» нужно продлить контракт с Джикией
12:46 · Россия. Премьер-лига
Маслов заступился за Лещука после ошибок в матче со «Спартаком»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Таранов: Мне внушает надежду приход Мусаева в «Краснодар»
Все новости
Рекомендуем