Булыкин высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о шансах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что «быки» ещё находятся в гонке, однако шансов на титул практически нет, так как «Зенит» уже не отдаст первое место.

«Не забывайте, что и московские клубы тоже рядом. Ближайшие игры покажут, кто и на что способен. Скучно не будет», - приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» четыре очка. Сегодня, 19 апреля, команда Мурада Мусаева в матче 25-го тура РПЛ сыграет против «Факела».