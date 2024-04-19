Стало известно, сколько болельщиков ожидается на матче «Ростов» - «Спартак»

В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги состоится встреча между «Ростовом» и московским «Спартаком». Как стало известно журналистам «Чемпионата», на этом матче ожидается до 30 тысяч болельщиков. Перед началом игры с концертом выступит певец MACAN.

Поединок пройдет на стадионе в Ростове-на-Дону в воскресенье, 21 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Перед этой встречей подопечные Валерия Карпина с 34 очками занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красно-белые», в свою очередь, набрали 35 баллов и находятся на седьмой строчке.