Ахметов готовится к матчу с «Оренбургом» по индивидуальной программе

Полузащитник питерского «Зенита» Ильзат Ахметов испытывает проблемы со здоровьем.

Как сообщает «Матч ТВ», футболист готовится к матчу 25-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» по индивидуальной программе.

Напомним, что Ахметов получил повреждение в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака» (0:0) и был вынужден покинуть поле на 60-й минуте.

26-летний футболист пополнил стан команды с берегов Невы в зимнее трансферное окно, заключив контракт до лета 2026 года с опцией продления ещё на один сезон. За «Зенит» он провел четыре игры, но не смог отметиться результативными действиями.