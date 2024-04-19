Агент Крассо: «К моему клиенту есть интерес из России»

Стефан Ангелви, агент нападающего «Црвены Звезды» Жана-Филиппа Крассо, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе своего клиента в «Локомотив».

«На данный момент у меня нет контактов с «Локомотивом», это было в другое трансферное окно, но могу сказать, что к моему клиенту есть интерес из России», — заявил агент.

Ранее появилась информация, что услуги Жана-Филиппа Крассо предложены «Локомотиву».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет пять ассистов.