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Агент Крассо: «К моему клиенту есть интерес из России» эксклюзив

19 Апреля 2024 • 13:18 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
1 3.10 X 3.25 2 2.45
20.04 14:00

Стефан Ангелви, агент нападающего «Црвены Звезды» Жана-Филиппа Крассо, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе своего клиента в «Локомотив».

«На данный момент у меня нет контактов с «Локомотивом», это было в другое трансферное окно, но могу сказать, что к моему клиенту есть интерес из России», — заявил агент.

Ранее появилась информация, что услуги Жана-Филиппа Крассо предложены «Локомотиву».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Црвена Звезда трансферы футбола - лето 2024 Жан-Филипп Крассо Стефан Ангелви ещё теги

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