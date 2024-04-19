Генич предложил ставку на матч «Краснодара» и «Факела»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями о предстоящем поединке между «Краснодаром» и воронежским «Факелом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Возьму в матче «Краснодара», тем более это вынесенная игра на пятницу, придет опять много болельщиков, «индивидуальный тотал хозяев больше 1,5». «Краснодар» забьет минимум 2 мяча», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 19 апреля, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.