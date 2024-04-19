Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру форварда «армейцев» Фёдора Чалова.

- Федотов ставит Мусаева в основу, а Чалова оставляет на скамейке. Фёдор сейчас в более плохой форме?

- Да, Мусаев сейчас лучше. В двух последних играх у него два гола и передача, хотя он даже не вписан в состав. Пока он не работает в унисон со всей командой, но голы забивает. Нападающие для этого нужны. Теперь пусть Чалов и Заболотный попробуют вытеснить его из состава.

Понятно, что Чалова продадут в Европу, но ценник €4 млн в 26 лет - это очень мало. Надо держать марку, если хочешь уехать в хороший клуб, а не в середняк.