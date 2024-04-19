Широков назвал три клуба РПЛ, которым симпатизирует

Бывший футболист сборной России Роман Широков назвал три клуба Российской премьер-лиги, которым симпатизирует.

Широков отметил, что плюс-минус равномерно относится к питерскому «Зениту» и московскому ЦСКА, ведь он является воспитанником «армейцев».

«В «Зените» я провёл прекрасные шесть лет. Своей семейной атмосферой в то время мне близок и «Краснодар», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, что Широков три раза становился победителем чемпионата России, один в составе ЦСКА, а два в составе «Зенита». Также вместе с командой с берегов Невы он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.