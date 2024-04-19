Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» - «Факел»

В рамках 25-го тура чемпионата России «Краснодар» встретится с воронежским «Факелом». Об этом поединке поделился мнением бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов.

«Ставлю на «Краснодар» с форой (-1,5). Краснодарцы соберутся, сыграют мощно в атаку и подавят воронежцев и давлением, и классом игроков. С Кордобой воронежская оборона не справится», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» - «Факел» состоится сегодня, 19 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.