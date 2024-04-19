Семшов: «Спартаку» нужно продлить контракт с Джикией

Экс-игрок «Динамо» Игорь Семшов ответил на вопрос о том, нужно ли «Спартаку» продлевать трудовой договор с защитником Георгием Джикией.

«В данной ситуации — да. Результаты неудачные, на поле не хватает дядьки, наставника», — цитирует Семшова «КП Спорт».

Эксперт отметил, что сейчас Джикии не хватает игрового тонуса, ведь он долго не играл, но если ему станут доверять, то он быстро наберет форму.

В текущем сезоне 30-летний Джикия появился на поле в 11 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Контракт защитника со «Спартаком» истекает в конце мая этого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джикии в пять миллионов евро.