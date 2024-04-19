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Игрок ЦСКА может перейти в «Химки» эксклюзив

19 Апреля 2024 • 12:40 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
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20.04 19:30

Центральный защитник московского ЦСКА Матвей Лукин может сменить команду предстоящим летом.

Ранее сообщалось, что столичный клуб планирует отпустить 19-летнего футболиста в аренду.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», арендовать Лукина готовы подмосковные «Химки».

В текущей кампании Лукин появился на поле в восьми матчах в составе основной команды ЦСКА и не отметился голевыми действиями.

Действующий контракт защитника с «красно-синими» рассчитан до июня 2025 года. Согласно сведениям интернет-портала Transfermarkt, стоимость Лукина составляет 500 тысяч евро.

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