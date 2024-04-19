Таранов: Мне внушает надежду приход Мусаева в «Краснодар»

Бывший футболист Иван Таранов высказался о назначении Мурада Мусаева на должность главного тренера «Краснодара».

Таранов отметил, что ему внушает надежду приход Мусаева, и под его руководством команда показала неплохую игру, ведь не было оборонительных задумок, и настрой был на атаку.

«Мне больше нравится такой стиль игры, нежели при Ивиче. При Ивиче выстраивались больше оборонительные действия. Думаю, что руководство, тренер и футболисты «Краснодара» понимают, что перед ними стоят самые высокие задачи», - приводит слова Таранова «Чемпионат».

Напомним, что «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» четыре очка.