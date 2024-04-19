Личка рассказал, какая сейчас атмосфера в «Динамо»

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка в беседе с представителями СМИ поведал об атмосфере в раздевалке команды после неудачного отрезка в чемпионате. «Бело-голубые» потерпели три поражения подряд в рамках РПЛ.

«В нашей раздевалке отличная атмосфера, ребята между собой общаются нормально. Нет такого, что у нас есть разделение на латиноамериканцев, русских и остальных легионеров. Мы работаем вместе», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

После 23 туров «Динамо» с 38 баллами занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В ближайшем матче «бело-голубые» на выезде встретятся с «Пари НН».