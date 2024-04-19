Червиченко: «Матч со «Спартаком» для Карпина принципиальный»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко считает, что предстоящий матч с «красно-белыми» будет принципиальным для наставника «Ростова» Валерия Карпина.

«В глубине души для Карпина матч со «Спартаком» принципиальный. Но не принципиальнее, чем обыграть тот же «Зенит» и «Краснодар». Карпин будет радоваться любому результату с любым лидером», - приводятся слова Червиченко на страницах «Чемпионата».

Матч «Ростова» и «Спартака» состоится 21 апреля и начнется в 20:30 по московскому времени. После 23 матчей чемпионата России хозяева занимают восьмое место в турнирной таблице, а гости находятся на седьмой позиции.