Пименов: «Если «Локомотив» не планирует подписывать форварда, значит, нужно продлевать контракт с Дзюбой»

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы в составе столичного клуба.

Эксперт отметил, что это очень сложный вопрос.

«Если у «Локомотива» есть в планах покупка нападающего, то, скорее всего, не надо оставлять Артема. Если клуб не планирует подписывать форварда, значит, нужно продлевать контракт с Дзюбой», - приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что если Дзюба не выполнит опцию автоматического продления контракта, то, скорее всего, покинет стан «железнодорожников». Напомним, что ему осталось набрать три результативных действия в РПЛ.