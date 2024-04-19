Червиченко высказал мнение о матче «Ростов» - «Спартак»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящей встрече между «красно-белыми» и «Ростовом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Результат матча непредсказуем. «Ростов» вошёл в такую ситуацию, что ему очень надо продолжать свою беспроигрышную серию и движение вверх. «Спартаку» практически не надо ничего», - приводятся слова Червиченко на страницах «Чемпионата».

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону в воскресенье, 21 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают восьмое место в таблице, а гости находятся на седьмой позиции.