Пиняев заинтересовал два топ-клуба АПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев в обозримом будущем может перебраться в Английскую премьер-лигу. Как сообщает британский журналист Грэм Бэйли, за российским хавбеком активно следят лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

19-летний полузащитник впечатляет скаутов «пенсионеров» и «горожан». Уже ближайшим летом одна из этих команд может зашевелиться и оформить сделку по трансферу Сергея.

Пиняев в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги провёл 22 матча, в которых записал на свой актив 3 гола и 5 результативных передач. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость молодого полузащитника в 8 миллионов евро.