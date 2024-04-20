«Зенит» — чемпион: Как сбить эту тенденцию

«Зенит» под руководством Сергея Семака стремится к шестому чемпионскому титулу РПЛ подряд. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как российским клубам прервать гегемонию «сине-бело-голубых».

Тренер

Одна из причин успешных результатов «Зенита» — Сергей Семак. Речь даже не о тренерских качествах Семака, которые, безусловно, находятся у него на высоком уровне. Сейчас скорее говорим о стабильности. Можете ли назвать клубы, в которых тренеры ни разу не менялись с 2018 года? На ум приходит только Валерий Карпин, который возглавляет «Ростов» с 2017 года, но и у него был перерыв практически год (2021-2022), когда он уходил в сборную. Поэтому конкурентам «Зенита» прежде всего необходимо обрести стабильность на тренерском мостике и позволить специалистам спокойно работать, не требуя от них результата здесь и сейчас.

Трансферы

Конечно, невозможно сопоставить бюджет «Зенита» с остальными клубами РПЛ, но финансовый вопрос не всегда играет главную роль. Тому пример «Спартак», который тоже имеет приличный бюджет на фоне остальных российских команд, но регулярно привозит бесполезных и некачественных легионеров. Основной вопрос заключается в селекции, которая в последнее время ювелирно работает в ЦСКА. Приобретённые Келлвен, Мойзес, Давила и Файзуллаев сразу закрепились в основе «армейцев» и регулярно приносят пользу команде. К слову, главный талант ЦСКА — Файзуллаев, о котором пишут даже в испанских изданиях, был куплен всего за 500 тысяч евро. Если все клубы будут так работать на рынке, то «Зениту» в моральном плане станет сложно отдавать большие деньги за бразильцев, когда конкуренты будут откапывать таланты за меньшие суммы.

Мотивация

Здесь речь о самом «Зените». Конечно, все хотят, чтобы остальные клубы стремились по уровню к «Зениту», а не сам «Зенит» ослаб, но именно второй вариант мы видим в этом сезоне. Не соглашусь с мнением большинства, которое считает, что вся проблема в уходе Малкома. Это не так. Малком внёс определённый вклад в титулы, но он не был ключевым игроком. Бразилец раскрылся только в последнем сезоне РПЛ, когда наколотил огромное количество мячей. А как он заходил в «Зенит»? Половина первого сезона была пропущена из-за травмы, то же самое было и во втором сезоне. За два года вингер забил семь голов. В следующей кампании было девять мячей – тоже не выдающийся показатель для футболиста уровня Малкома, и только в минувшем сезоне он забил 26 голов, но ведь «Зенит» выиграл чемпионство не только в прошлом розыгрыше РПЛ, но и в предыдущих четырёх сезонах.

Поэтому основной вопрос заключается в мотивации. «Зенит» просел именно в этом показателе, ведь не могут Барриос, Вендел и Клаудиньо за полгода разучиться играть? Ответ очевиден. Бразильцам стало неинтересно пылить в России без еврокубков, а денег уже заработано здесь столько, что и они никак не мотивируют футболистов. Кто-то может сказать, что за чемпионскую гонку мы должны благодарить подтянувшиеся «Краснодар» и «Динамо», но стоит только взглянуть на статистику и станет ясно, что текущий сезон для «Зенита» Семака является худшим по набранным очкам, отсюда и появилась та самая чемпионская гонка.

Конечно, тренер и боссы «Зенита» это понимают, этим и обусловлен трансфер 18-летнего голодного до футбола Педро дос Сантоса. Если «сине-бело-голубые» ближайшим летом смогут обновить состав, не особо потеряв в качестве, то вопрос мотивации сразу отпадёт.

Дмитрий Миляев