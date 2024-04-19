Агент Карраскаля высказался о выступлении игрока в нынешнем сезоне

Агент полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля Пабло Боселли высказался о выступлении своего клиента в нынешнем сезоне.

«Хорхе отлично адаптируется к российской лиге, это очевидно. Я уверен, что в будущем он принесет еще немало пользы «Динамо», - приводит слова Боселли «РБ Спорт».

Напомним, что игрок сборной Колумбии пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт до лета 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

В нынешнем сезоне Карраскаль принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами партнёрам по команде.