Смена тренера в «Спартаке»: станет ли Слишкович новым Каррерой

Отгремел дебютный матч Владимира Слишковича в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Спартака». «Красно-белые» снова не проиграли под его руководством и даже не пропустили. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, сможет ли 41-летний специалист стать новым Массимо Каррерой для «народной команды».

«Спартак» не проигрывает при Слишковиче

Слишкович пришёл в «Спартак» в июне 2022 года вместе с Гильермо Абаскалем и сразу стал его правой рукой. Во всех матчах, а таковых было четыре, когда испанец отсутствовал из-за дисквалификации, его заменял как раз Слишкович. Напомним, с боснийцем «Спартак» разгромил «Химки» (5:0) и «Крылья Советов» (4:0), а также два раза подряд не пропустил от «Зенита» на «Газпром Арене» (0:0 и 0:0). Сможете с ходу назвать команду, которая дважды подряд уехала из Санкт-Петербурга без пропущенных голов? Думаю, ответ очевиден. Более того, в нынешнем сезоне «Спартак» стал единственным, кому удалось оставить ворота на замке на «Газпром Арене».

Каррера был в тренерском штабе Аленичева, а затем возглавил «Спартак»

А почему бы «Спартаку» не вспомнить опыт с Каррерой и не оставить Слишковича? В 2016 году Каррера, который никогда не работал главным тренером, пришёл в тренерский штаб Дмитрия Аленичева налаживать связи в обороне, но уже через месяц принял клуб после увольнения спартаковской легенды. С ходу результаты «Спартака» пошли вверх, и Карреру утвердили главным, а что произошло дальше – всем и так известно.

Конечно, стоит отметить, что в 2016 году у Карреры был знаменитый «багаж Аленичева», но если отбросить ухмылку, то нужно признать, что этот термин имеет место быть. Всю подготовку к сезону провёл Аленичев, который за год работы ещё и избавился от огромного количества ненужных игроков, ведь в момент прихода в стан «красно-белых» на контрактах числилось больше 30 футболистов. То есть у Карреры была полностью подготовленная почва: качественный состав и прекрасная физика, за счёт которой «Спартак» каждый раз дожимал соперников в самом конце матча.

Что касается Слишковича, то ситуация обратная. У «Спартака» снова большое количество футболистов, и есть целая группа некачественных или потерявших мотивацию легионеров. Кроме того, «Спартак» с Абаскалем провалил зимнюю подготовку, и теперь Слишковичу нужно что-то придумывать по ходу сезона, так ещё и в самый его ответственный момент.

Контакт с игроками

Если верить инсайдам, то у Слишковича прекрасный контакт с игроками, что нельзя было сказать об Абаскале. Стоит обратить внимание лишь на отношения капитана команды Георгия Джикии с боснийцем, и сразу всё станет ясно. Неоднократно замечено, как защитник и тренер мило беседуют, и когда есть такой контакт, это точно положительно влияет на команду. То же самое было и при Каррере, которому удалось сплотить коллектив и создать потрясающую атмосферу. А помните те фотографии из раздевалки после каждой победы? Футболисты бились за тренера, чего мы не видели при Абаскале, но вполне можем увидеть при Слишковиче.

Мотивация

Думаете, что футболисты не хотят побеждать? Это самая странная мысль. Особенно когда речь идёт об игроках «Спартака». Вряд ли кто-то из «красно-белых» не хочет подвинуть «Зенит» с чемпионского трона и снова завоевать заветное золото. Встряска после смены тренера обязательно произойдёт, и есть большая вероятность, что это положительно скажется на «Спартаке».

Дмитрий Миляев