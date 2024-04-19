Канунников вспомнил о слежке за игроками «Зенита» при Спаллетти

В Санкт-Петербурге были заведения, в которых футболистам «Зенита» лучше было не появляться, поскольку любая информация о них сразу передавалась в клуб. Об этом поведал экс-форвард питерцев Максим Канунников.

«Все передавалось в клуб. Тут же «прямая линия» - кто, что, с кем, сколько», - цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Он вспомнил, как однажды посетил одно из своих любимых заведений, после чего имел неприятный разговор с Лучано Спаллетти, который возглавлял «Зенит» на тот момент.

Канунников выступал за «Зенит» в период с 2009 по 2013 годы с перерывом на аренду в «Томь». Из Петербурга нападающий перешёл в пермский «Амкар».