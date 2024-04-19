Агент ответил, планирует ли Рыбус завершить карьеру

«Завершение карьеры? Об этом даже и речи нет. Мацей еще поиграет, у всех бывают травмы. Надеемся, что эта полоса закончится и начнется другая. В футбольных качествах Мацея сомневаться не приходится», - передает слова агента «РБ Спорт».