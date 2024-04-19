Агент ответил, планирует ли Рыбус завершить карьеру

Футбольный агент Роман Орещук, который представляет интересы защитника казанского «Рубина» Мацея Рыбуса, в беседе с журналистами высказался касательно возможного завершения карьеры 34-летнего поляка.
«Завершение карьеры? Об этом даже и речи нет. Мацей еще поиграет, у всех бывают травмы. Надеемся, что эта полоса закончится и начнется другая. В футбольных качествах Мацея сомневаться не приходится», - передает слова агента «РБ Спорт».
Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Рыбус из-за повреждения поучаствовал всего в двух поединках, не отметившись голевыми действиями. Рыночная стоимость игрока оценивается в 200 тысяч евро.
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