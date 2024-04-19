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Личка назвал задачи «Динамо» на оставшуюся часть сезона

19 Апреля 2024 • 12:03 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
21.04 14:00

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о задачах столичного клуба на оставшуюся часть сезона.

Специалист отметил, что после трех поражений подряд в чемпионате России заявил игрокам, что ему не нравится нынешняя игра, и нужно добавить во всех аспектах.

«Как бы грустно ни было, но наша гонка с «Зенитом» закончилась. Надо стараться сохранить третье место, сейчас это наша основная задача в чемпионате. И бороться дальше в Кубке России, чтобы выйти в финал», - приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Динамо» за семь туров до конца чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Зениту» девять очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

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