Личка назвал задачи «Динамо» на оставшуюся часть сезона

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о задачах столичного клуба на оставшуюся часть сезона.

Специалист отметил, что после трех поражений подряд в чемпионате России заявил игрокам, что ему не нравится нынешняя игра, и нужно добавить во всех аспектах.

«Как бы грустно ни было, но наша гонка с «Зенитом» закончилась. Надо стараться сохранить третье место, сейчас это наша основная задача в чемпионате. И бороться дальше в Кубке России, чтобы выйти в финал», - приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Динамо» за семь туров до конца чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Зениту» девять очков.