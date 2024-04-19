Мацуев назвал трёх лучших легионеров в истории «Спартака»

Народный артист России и известный болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев назвал тройку лучших легионеров в истории «красно-белых».

«Видич - капитан «Манчестер Юнайтед», который выиграл все возможное и стал символом клуба. Алекс - выдающийся художник стиля Гаврилова и Черенкова. Промес - многолетний лидер», - приводит слова пианиста «Спорт-Экспресс».

Неманья Видич выступал за «красно-белых» с 2004 по 2006 годы и провёл 39 матчей, забив четыре мяча. После этого серб перешёл в «Манчестер Юнайтед», где вскоре заработал капитанскую повязку. Алекс в период с 2009 по 2011 годы сыграл 54 встречи в составе «Спартака», в которых отметился 15 забитыми мячами. Промес числится в заявке команды до сих пор, однако фактически находится в ОАЭ, где ждёт решения об экстрадиции либо в Нидерланды, либо в Россию в связи с имеющимися в отношении приговорами суда.