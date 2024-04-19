Семак оценил игру Адамова в «Оренбурге»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре защитника Арсена Адамова, ныне выступающего за «Оренбург» на правах аренды.

«То, что Арсен играет много и получает игровую практику, безусловно, большой плюс и для нас, и для него. Что касается будущих перспектив, мы следим за всеми игроками, которые в аренде», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В текущем сезоне Адамов поучаствовал в 22 поединках, в которых отметился голом и двумя ассистами. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2026 года.

В ближайший уик-энд «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в рамках 25-го тура чемпионата России.