Бушманов считает, что «Зенит» не отдаст чемпионство

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что ни у кого уже нет шансов на титул, кроме «Зенита», и в матче против «Краснодара» (2:1) команда с берегов Невы доказала, что является лучшей в чемпионате России.

«Они просто не отдадут чемпионство. У них опытная команда, думаю, интриги уже не будет», - приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, что за семь туров до конца чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице, опережая «быков» на четыре очка.