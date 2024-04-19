Пианист Мацуев сравнил Педро и Угальде

«Зенит» совершил намного более значимое приобретение, купив форварда Педро, нежели «Спартак», который взял Манфреда Угальде. Такой точки зрения придерживается народный артист России, пианист Денис Мацуев, известный своими симпатиями к «красно-белым».

«При всем уважении, их и сравнивать нельзя! Педро - настоящий самородок, который будет большой звездой», - цитирует Мацуева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Педро в семи матчах в составе питерцев забил три мяча. Сначала 18-летний бразилец оформил дубль как раз в ворота «Спартака» в Кубке России, а затем его мяч принёс победу «Зениту» над «Балтикой».