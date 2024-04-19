Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пианист Мацуев сравнил Педро и Угальде

19 Апреля 2024 • 12:40 Комментировать
Зенит
1:0
Балтика

«Зенит» совершил намного более значимое приобретение, купив форварда Педро, нежели «Спартак», который взял Манфреда Угальде. Такой точки зрения придерживается народный артист России, пианист Денис Мацуев, известный своими симпатиями к «красно-белым».

«При всем уважении, их и сравнивать нельзя! Педро - настоящий самородок, который будет большой звездой», - цитирует Мацуева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Педро в семи матчах в составе питерцев забил три мяча. Сначала 18-летний бразилец оформил дубль как раз в ворота «Спартака» в Кубке России, а затем его мяч принёс победу «Зениту» над «Балтикой».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Денис Мацуев ещё теги

Новости по матчу

09 Апреля
12:12
Пономарёв назвал самого перспективного тренера в РПЛ
07 Апреля
20:29
Игрок «Зенита» Мостовой: Мы удерживали счёт в матче с «Балтикой»
20:19
Андрей Мостовой: «У нас есть проблемы с настроем» 1
20:11
Андрей Мостовой: «Надеюсь, что проблем больше не будет»
19:49
Михаил Кержаков оценил игру вратаря «Балтики» Латышонка
19:34
Игнашевич: «Конечно, закономерная победа «Зенита»
19:25
Семак далеко не всем доволен после победы над «Балтикой»
19:14
Латышонок: «Могли хотя бы на ничью вывести игру с «Зенитом»
18:41
«Зенит» продлил беспроигрышную серию до семи матчей
18:27
Кроме Педро, забивать некому: «Зенит» аккуратно одолел аутсайдера «Балтику» 3
17:34
Удар для «Зенита»: лидер команды не сыграет с «Краснодаром»
17:20
«Зенит» повёл в матче с «Балтикой» благодаря голу Педро
16:32
Игнашевич: «Спартак», «Зенит», неважно с кем мы играем, нам надо набирать очки»
16:23
Семак отметил изменения в игре «Балтики»
16:19
Семак оценил состояние Сантоса, Педро и Мостового
16:00
«Зенит» - «Балтика»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 1:0 3
15:26
Кассьерра, Артур и Педро – в атаке «Зенита» на матч с «Балтикой»
14:57
Бушманов: «Педро — классный футболист, но ему нужно время»
13:42
Туфрин: «Мне Педро нравится больше, чем Артур»
09:54
Титов: «Зенит» готов платить энную сумму, а «Спартак» — нет» 1
09:48
Желудков: «В матче с «Балтикой» жду победы «Зенита»
09:14
Титов: «Пусть Педро сыграет стабильно несколько туров или сезон, как это делали Малком и Халк»
02:09
Зенит - Балтика: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:43
Угаров ответил, кто сыграет в воротах «Зенита» в матче с «Балтикой»
00:20
Угаров: «Зенит» додавит «Балтику»
06 Апреля
22:33
Лепёхин: Если «Зенит» захочет, то заберёт Сафонова у «Краснодара»
20:43
Круговой: «Болельщики «Зенита» хорошо ко мне относятся»
20:40
Тарханов считает, что Педро станет звездой уровня Малкома
05 Апреля
21:47
Лепёхин: Ахметов и Коваленко не соответствуют уровню «Зенита»
20:42
Агент Ренана высказался о возможном возвращении игрока в «Зенит» летом
19:10
Прогноз на точный счёт матча Зенит — Балтика РПЛ — 7 апреля 2024
17:47
Капленко: «Мы сделаем всё, чтобы «Балтика» осталась в РПЛ»
17:33
Тренер «Зенита» ответил, смог бы Педро заиграть в Европе
17:20
Балахнин назвал причины постоянных изменений на первых строчках таблицы РПЛ
16:55
Бывший тренер «Динамо» перед дерби назвал проблемы «Спартака»
15:06
Орлов считает, что «Зенит» должен отпустить Вендела 2
13:45
Ставка и прогноз на матч Зенит — Балтика чемпионата России — 7 апреля 2024
12:10
Семак — о Коваленко: «Мы видим его прогресс» 2
11:40
Семак высказался о полузащитнике «Балтики» Козлове
11:28
Фернандес не сыграет против «Балтики», участие Мостового в игре под вопросом
11:21
Семак не знает, выйдет ли Педро в стартовом составе в матче против «Балтика»
11:16
Нино — о Педро: «Его ждёт большое будущее»
11:09
Нино: «Я счастлив быть в «Зените»
04 Апреля
22:44
Надёжная ставка и прогноз на матч Зенит – Балтика чемпионата России – 7 апреля 2024
21:54
Агент Барбоза высказался об игре Клаудиньо в текущем сезоне
16:45
Николаев: «По потенциалу Педро намного сильнее, чем Малком»
15:18
Мостовой считает, что пока рано сравнивать Педро с Малкомом
14:57
Мостовой: «У «Зенита» нет прежней мощи, интрига в РПЛ будет сохраняться до самого конца»
11:49
Лепёхин: «Зенит» заслуженно обыграл «Спартак»
10:45
Игрок «Балтики» Капленко: «Мы должны были обыгрывать ЦСКА»
09:37
Радимов оценил трансферную политику «Зенита»
03 Апреля
17:22
Агент: «Я не согласен с тем, что Клаудиньо проводит свой худший сезон в России»
16:53
Стало известно, вернётся ли Чистяков в «Зенит»
16:51
Агент вратаря «Балтики» Коновалова рассказал о перспективах футболиста в калининградском клубе
14:01
Непомнящий: «Зенит» увереннее других себя чувствует в чемпионской гонке»
13:45
Барановский: «Круговой — достаточно простой пацан, без заскоков»
02 Апреля
16:30
Кади: «Зенит» — самый любимый клуб россиян» 1
14:25
Малафеев — об Адамове: «Вряд ли одна ошибка — повод для резких решений»
10:00
Спивак не думает, что матч с «Краснодаром» будет для «Зенита» самым сложным в сезоне
09:55
Спивак: «Не будет никакой нервотрепки, чемпионом России станет «Зенит»
01 Апреля
16:57
Песьяков: «Через пару лет «Зенит» может стать народной командой, забрав этот статус у «Спартака» 6
14:18
Изидор рассказал, почему «Зенит» не смог обыграть «Спартак» в матче РПЛ
31 Марта
14:30
Гаджиев: «Зенит» играет с большой отдачей, но не с холодной головой»
23 Марта
23:21
«Зенит» направит все средства от матча с «Балтикой» в помощь семьям погибших в «Крокусе» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо В «Барселоне» изменили решение по Хави Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов Мбаппе написал три слова после разгрома «Барселоны» 4:1 «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ в сезоне 2023/2024 «Металлург» дома переиграл «Локомотив» в первом финальном матче плей-офф КХЛ Канарейкин: «Магнитка» прямо огня в полыня идет» Бывший нападающий «Металлурга» рассказал, чего ждет от финала Кубка Гагарина Канарейкин назвал победителя Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.04.24 в 19:00
Краснодар Краснодар
Факел Факел
1.58 3.80 5.80
Видео
20.04.24 в 14:00
Рубин Рубин
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.45 3.25 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Апреля
13:42 · Кубок России
Шалимов считает, что ЦСКА заслуживает победы в Кубке России
13:34 · Россия. Премьер-лига
Булыкин высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство
13:33 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько болельщиков ожидается на матче «Ростов» - «Спартак»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Ахметов готовится к матчу с «Оренбургом» по индивидуальной программе
13:16 · Россия. Премьер-лига
Генич предложил ставку на матч «Краснодара» и «Факела»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Масалитин оценил игру нападающего ЦСКА Чалова эксклюзив
13:11 · Кубок России
Защитник «Спартака» Чернов: «Зенит» убивал время»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Широков назвал три клуба РПЛ, которым симпатизирует
13:06 · Россия. Премьер-лига
Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» - «Факел»
12:52 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо не поможет «Сочи», если клуб вылетит из РПЛ
12:51 · Кубок России
Защитник «Спартака» Чернов рассказал, с кем хотел бы встретиться в финале Кубка России
12:49 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Спартаку» нужно продлить контракт с Джикией
12:46 · Россия. Премьер-лига
Маслов заступился за Лещука после ошибок в матче со «Спартаком»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Таранов: Мне внушает надежду приход Мусаева в «Краснодар»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Пианист Мацуев сравнил Педро и Угальде
Все новости
Рекомендуем