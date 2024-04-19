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Широков назвал главную проблему «Краснодара», мешающую ему стать чемпионом

19 Апреля 2024 • 11:39 Комментировать
Краснодар
...
Факел
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Через 6 ч. 38 мин.

Бывший футболист «Краснодара» Роман Широков назвал главную проблему «быков», которая мешает стать им чемпионами.

Экс-игрок сборной России отметил, что «Краснодар» ещё имеет шансы завоевать титул, однако, по его мнению, команда не может ментально принять это. Он считает, что это идёт от руководства, ведь сами боссы не верят в то, что они могут что-то выиграть.

«Пока руководство не переломит в себе комплекс, что «Краснодар» — футбольная периферия, так и будут ключевые матчи проигрывать», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, что за семь туров до конца чемпионата России «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» четыре очка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Роман Широков

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